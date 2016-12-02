Тренер Карлсена: "Я был напуган состоянием Магнуса после поражения от Карякина в восьмой партии"

Тренер норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Петер Нильсен был напуган состоянием своего подопечного после поражения от Сергея Карякина в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.

По словам специалиста, Карлсен не мог спать несколько ночей, а команда приложила множество усилий, чтобы отвлечь его от негативных мыслей.

– Я был напуган, когда увидел Карлсена после партии, – приводит NRK слова Нильсена. – Он был подавлен и потерял уверенность в победе. Мы съели по гамбургеру, гуляли до самой ночи и хорошо провели время.

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