Сергей Карякин: "Морально я готов к реваншу с Карлсеном"

Российский шахматист Сергей Карякин отметил, что до сих пор не восстановился от матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Несмотря на это, гроссмейстер морально уже готов к реваншу.

- Могу сказать, что мое восстановление еще не закончилось - до сих пор чувствую усталость, - приводят "Известия" слова Карякина. - Все-таки подготовка к матчу в прошлом году была очень тяжелой и сам матч выдался крайне сложным. Кроме того, был тяжелый период после возвращения из Нью-Йорка, когда меня приглашали на различные эфиры и мероприятия, интервью за интервью. До чемпионата мира по быстрым шахматам в Катаре у меня за 20 дней был максимум один выходной - остальное время из эфира в эфир: радио, телевидение, газеты… Это очень приятно, но выматывает. Только сейчас начинаю потихоньку приходить в себя. Хотим уехать с женой куда-нибудь на море, чтобы потом начать готовиться к следующим турнирам. Все-таки хватит почивать на лаврах, пора снова доказывать свою состоятельность.

- По вашей встрече в Голландии чувствовалось, что Магнус и сам еще не отошел от матча в Нью-Йорке?

- Думаю, он выхолощен так же, как я. В Нидерландах он играл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он выступает в своей оптимальной форме, и можем сравнивать. Так вот, в январе он предстал не в лучшей форме. Это было заметно по нашей личной встрече, где у меня на определенном этапе было больше преимуществ, но, к сожалению, я недожал Магнуса. Мы оба не до конца восстановились. В общем, будем делать выводы.

- Когда будете готовы к реваншу?

- Морально я уже готов. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в Нью-Йорке, но чуть-чуть не хватило. Теперь все в моих руках. Если в следующем году я так же хорошо сыграю турнир претендентов, то можно будет более предметно говорить о реванше. Сейчас важно улучшать свою игру и к мартовскому турниру претендентов подойти во всеоружии.