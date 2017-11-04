Российские шахматисты победили Хорватию на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Хорватию в матче командного турнира чемпионата Европы - 3:1. Никита Витюгов и Даниил Дубов выиграли свои партии, Александр Грищук и Максим Матлаков сыграли со своими соперниками вничью.
Ранее россияне победили Чехию, Словению, Белоруссию, Турцию и Польшу и проиграли Венгрии.
Женская сборная России обыграла Италию - 3:1. Александра Костенюк и Валентина Гунина обыграли своих соперниц, Екатерина Лагно и Ольга Гиря завершили свои партии вничью. Ранее россиянки обыграли Грецию, Чехию, Украину, Грузию, Испанию и сыграли вничью с Польшей.
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