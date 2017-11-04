Российские шахматисты победили Хорватию на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Хорватию в матче командного турнира чемпионата Европы - 3:1. Никита Витюгов и Даниил Дубов выиграли свои партии, Александр Грищук и Максим Матлаков сыграли со своими соперниками вничью.

Ранее россияне победили Чехию, Словению, Белоруссию, Турцию и Польшу и проиграли Венгрии.