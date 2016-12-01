19:20 | ШАХМАТЫ

Кто выиграл шахматы с автографом Карякина?

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"СЭ" провел розыгрыш шахматных досок с автографом гроссмейстера, вице-чемпиона мира Сергея Карякина.

Для того, чтобы побороться за победу, нужно было ответить на три вопроса:

1. Кто победит в матче за мировую шахматную корону: Магнус Карлсен или Сергей Карякин? (правильный ответ – Магнус Карлсен)

2. Какой фигурой будет сделан последний ход в матче? (ферзь)

3. Фигуры какого цвета будут у победителя? (белые)

Победителем конкурса, который "СЭ" провел на своей официальной странице в Facebook, стал Болат Мырзахмет. Он стал единственным, кто дал правильные ответы на все три вопроса.

Поздравляем! В ближайшее время с победителем свяжутся для вручения приза.

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