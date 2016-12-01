Кто выиграл шахматы с автографом Карякина?

"СЭ" провел розыгрыш шахматных досок с автографом гроссмейстера, вице-чемпиона мира Сергея Карякина.

Для того, чтобы побороться за победу, нужно было ответить на три вопроса:

1. Кто победит в матче за мировую шахматную корону: Магнус Карлсен или Сергей Карякин? (правильный ответ – Магнус Карлсен)

2. Какой фигурой будет сделан последний ход в матче? (ферзь)

3. Фигуры какого цвета будут у победителя? (белые)

Победителем конкурса, который "СЭ" провел на своей официальной странице в Facebook, стал Болат Мырзахмет. Он стал единственным, кто дал правильные ответы на все три вопроса.

Поздравляем! В ближайшее время с победителем свяжутся для вручения приза.