Крамник не смог выйти в 4-й круг Кубка мира

Российский гроссмейстер Владимир Крамник потерпел поражение белыми от украинца Василия Иванчука и по итогам двух партий не смог выйти в 4-й круг Кубка мира, который проходит в Тблилиси. Первая партия между шахматистами завершилась вничью.

В следующий раунд турнира по сумме двух партий вышли россияне Петр Свидлер, победивший американца Александра Онищука, и Владимир Федосеев, переигравший представителя США Хикару Накамуру, Даниил Дубов, обыгравший соотечественника Владислава Артемьева, а также американец Уэсли Со, превзошедший испанца Франсиско Вальехо Понса.

Отметим, что ранее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не смог выйти в 4-й круг Кубка мира, уступив китайцу Бу Сянжи. В следующим раунде турнира также сыграет израильтянин Максим Родштейн. Его соперник канадец Антон Ковалев отказался от продолжения выступления на Кубке мира из-за конфликта с организаторами.

Остальные участники 4-го круга определятся по итогам тай-брейка, который состоится 11 сентября. За попадание в следующую стадию Кубка мира поспорят Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Лендерман (США), Александр Грищук (Россия) и Давид Навара (Чехия), Ян Непомнящий (Россия) и Баадур Джобава (Грузия), Фабиано Каруана (США) и Евгений Наер (Россия), Ли Чао (Китай) и Рихард Раппорт (Венгрия), Дин Лижень (Китай) и Сантош Видит (Индия), а также Максим Матлаков (Россия) и Левон Аронян (Армения).

Напомним, Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист турнира, который завершится 27 сентября, получат путевки на турнир претендентов.