Кирсан Илюмжинов: "Матч за звание чемпиона мира не будет перенесен из Нью-Йорка"

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал, что матч за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года пройдет в Нью-Йорке и перенесен не будет. Напомним, что в матче за звание чемпиона мира норвежец Магнус Карлсен встретится с россиянином Сергеем Карякиным. Матчи состоятся с 11 по 30 ноября.

– Чемпионский матч из Нью-Йорка перенесен не будет, он обязательно состоится, – приводит слова Илюмжинова "Р-Спорт". – Подготовка к матчу идет, и мои отношения с министерством финансов США никак не отразятся на проведении матча. Вы знаете, что после включения меня в ноябре прошлого года в санкционный список некоторым членам FIDE предложили перенести этот матч из США в другие страны. Но я категорически это отверг, потому что миллионы любителей шахмат ждут этого матча.