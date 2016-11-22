Кирсан Илюмжинов: "Карякину нельзя впадать в эйфорию"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов после победы Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном в 8-й партии матча за мировую шахматную корону отметил, что россиянину ни в коем случае нельзя впадать в эйфорию после промежуточного успеха. По словам главы организации, норвежец умеет "выжимать воду из камня" и находить выходы из безнадежных ситуаций не хуже россиянина.

- Партия показала, что Карякин передавил соперника, при этом играя черными фигурами, - приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. - Считается, что 8 – счастливое число. В оставшихся четырех партиях Сергей будет играть два раза белыми, ему нужно успокоиться и не впадать в эйфорию. Ранее он уже доказывал, что из безнадежных ситуаций может выкарабкиваться, взять хотя бы прошлый год и турнир в Баку. Но и Карлсен может выжимать воду из камня, так что с нетерпением ждем концовку этого интереснейшего матча.

Очень важно, кто как готов именно психологически. Они ровесники, с равной и выдержанной психикой. Первая половина матча из шести партий показала, что они ставят позиции, выходят из дебюта и могут защищаться примерно одинаково. Дело в том, что в этих партиях никто не хотел до конца рисковать. Были возможности и у Магнуса, и у Карякина, но они их не использовали, так как не были уверены на 100 процентов. Каждый выжидал. Несмотря на то, что все эксперты ставили 80 на 20 в пользу Карлсена, уже после шести партий было видно: Карякин более психологически выдержан и лучше подготовлен.

9-я партия матча за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном состоится в среду. Россиянин будет играть белыми фигурами.