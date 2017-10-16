Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен провести несколько сборов при подготовке к турниру претендентов, на котором определится соперник чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет 420 тысяч евро, пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине.

- Всех секретов выдавать не могу, но я намерен провести несколько сборов, - цитирует ТАСС Карякина. - Первый пройдет в ноябре и будет длиться около двух недель, следующий - после Нового года. Как правило, сборы я прохожу в Подмосковье. С тренером мы будем изучать шахматные партии соперников, мои партии, работать над ошибками, плюс физическая подготовка.

Мои результаты в последнее время действительно нестабильные, но можно вспомнить и прошлый турнир претендентов, где в стартовом списке я был седьмым из восьми участников. Поэтому главное - в какой форме я смогу подойти к турниру. Если она будет такой же, как и год назад, то все будет хорошо. Главное - надеяться не на форму соперников, а на свою.