Карякин опустился на 10-е место в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга гроссмейстеров. В ней россиянин Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место (2773 очка).

Первое место продолжает занимать чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2842). На второй позиции располагается претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2822), тройку лучших замыкает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801).

Лучшим среди россиян в рейтинге ФИДЕ является занимающий пятую строчку Владимир Крамник (2792).

Напомним, матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Каруаной пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года.