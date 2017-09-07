Карякин и Ананд покидают Кубок мира после поражений во втором круге

В Тбилиси состоялся ряд вторых партий второго круга Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.
После ничьей в первой партии россиянин Сергей Карякин черными проиграл своему соотечественнику Даниилу Дубову. Отметим, что Карякин - победитель Кубка мира-2015.
После поражения в первой партии белыми фигурами Вишванатан Ананд из Индии во второй партии сыграл вничью с канадцем Антоном Ковалевым и, как и Карякин, покидает турнир.
shpasic
Серёжка как раз успеет к матчу Спартака - сделает символический удар по мячу.
18:25
Serenky25
Карякин с Дуба рухнул.
18:10