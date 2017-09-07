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18:05 | ШАХМАТЫ

Карякин и Ананд покидают Кубок мира после поражений во втором круге

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В Тбилиси состоялся ряд вторых партий второго круга Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.

После ничьей в первой партии россиянин Сергей Карякин черными проиграл своему соотечественнику Даниилу Дубову. Отметим, что Карякин - победитель Кубка мира-2015.

После поражения в первой партии белыми фигурами Вишванатан Ананд из Индии во второй партии сыграл вничью с канадцем Антоном Ковалевым и, как и Карякин, покидает турнир.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Серёжка как раз успеет к матчу Спартака - сделает символический удар по мячу.

18:25

Serenky25

Карякин с Дуба рухнул.

18:10