Карлсен выиграл у Каруаны первую партию тай-брейка в матче за мировую корону

Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в первой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира. Матч проходит в Лондоне (Великобритания).

Ранее гроссмейстеры сыграли все 12 партий в классические шахматы вничью, и при счете 6:6 был назначен тай-брейк - четыре партии в быстрые шахматы.

Дополнительные партии проходят с контролем времени 25 минут. На ход у соперников - 10 секунд. В случае ничьей будут сыграны блиц-партии с ужесточенным контролем времени - 5 минут и 3 секунды на ход.