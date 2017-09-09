Карлсен проиграл Бу Сянчжи первую партию 3-го круга Кубка мира

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен проиграл китайцу Бу Сянчжи первую партию третьего круга Кубка мира. Почти все россияне свои партии завершили вничью. Петр Свидлер сыграл вничью с Александром Онищуком из США, Владимир Крамник - с Василием Иванчуком из Украины, Владислав Артемьев - с соотечественником Даниилом Дубовым, Ян Непомнящий - с грузином Баадуром Джобавой, Владимир Федосеев - с Хикаро Накамурой, Александр Грищук - с Давидом Наваррой. Наконец, Максим Матлаков проиграл армянину Левону Ароняну.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На всех стадиях, кроме финала, проводится по две партии. В случае ничьей шахматисты разыгрывают тай-брейк.