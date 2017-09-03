Карлсен начал Кубок мира с победы, Карякин – с ничьей

В Тбилиси были сыграны первые партии первого круга Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) белыми победил Олувафеми Балогуна (Нигерия). Победы в своих партиях также одержали Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия), россияне: Владимир Крамник, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Алексей Древ.

Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с австралийцем Антоном Смирновым, также миром завершили свои первые партии Ян Непомнящий, Александр Мотылев, Даниил Дубов, Никита Витюгов, Борис Грачев, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский.

Владимир Федосеев и Антон Демченко проиграли в своих партиях.