Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила членство федерации Ирана из-за задолженности, которая образовалась после чемпионата мира среди женщин, который прошел в 2017 году в Тегеране, информирует официальный сайт организации. Теперь зарегистрированные в Иране шахматисты не смогут принимать участие в турнирах ФИДЕ, а также работать на них в качестве арбитров. Санкции не будут касаться турниров, которые уже начались.

Членство приостановлено до тех пор, пока Иран не выплатит полную денежную компенсацию за проведение женского чемпионата мира.