Андрей Филатов: "Лагно совершила спортивный подвиг, дойдя до финала ЧМ"

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подчеркнул: российская шахматистка Екатерина Лагно совершила спортивный подвиг, дойдя до финала чемпионата мира, учитывая, что недавно стала мамой в четвертый раз.

Сегодня 28-летняя Лагно проиграла 27-летней китаянке Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске. После четырех партий счет финального матча был равный – 2:2. На тай-брейке сильнее оказалась спортсменка из Китая.

– Мы наблюдали настоящий спортивный подвиг со стороны Кати, – цитирует ТАСС Филатова. – Катюша – умница, у нее родился малыш несколько месяцев назад, она многодетная мама и нашла в себе силы достойно сражаться на чемпионате мира.

В финале Катя проиграла лишь на тай-брейке. Мы ею гордимся, гордимся всей нашей сборной, и большие победы впереди. Пока же поздравляем Катюшу со званием вице-чемпионки.