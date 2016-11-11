Андрей Филатов: "Еще недавно мне говорили, что у Карякина такие же шансы, как у Трампа…"

Утром 10 ноября в Нью-Йорке состоялись две пресс-конференции, посвященные матчу на первенство мира между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Сергеем Карякиным (Россия). Обе они прошли в Fulton Market – здании в южной части Манхэттена, где будет проходить сам матч. В первой из них в роли спикеров выступили чемпион мира и претендент, а также вице-президент ФИДЕ Израиль Гельфер, глава компании "Агон" Илья Мерензон, главный судья Такис Николопулос и руководители компаний-спонсоров.

Во второй пресс-конференции, организованной специально для русскоязычных журналистов, приняли участие Сергей Карякин, Андрей Гурьев, Илья Мерензон, президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов и президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата.

Выступавшие отметили, что предстоящий матч – самый "молодой" в истории, ведь обоим его участникам в сумме всего 51 год (оба они родились в 1990 году, но Карякину уже исполнилось 26 лет, а у Карлсена день рождения 30 ноября). По словам гроссмейстеров, оба они долго и целенаправленно готовились к матчу, но раскрывать детали подготовки, естественно, не стали. Карякин назал двух своих помощников, приехавших с ним в Нью-Йорк – это гроссмейстеры Владимир Поткин и Александр Мотылев, а Карлсен сказал, что с ним прибыл только гроссмейстер Петер Хайне Нильсен. От обсуждения сильных и слабых сторон своих соперников участники матча уклонились. Чемпион мира отметил только необычайно упорство претендента в защите.

"Здорово провести этот матч в столь ярком городе, как Нью-Йорк. Надеюсь, в ближайшие три недели будет отличное шоу. Если нет, то извините, сказал Магнус Карлсен.

"Это мечта всей жизни – стать чемпионом и вернуть шахматную корону в Россию", – заявил в свою очередь Сергей Карякин.

"Многие шахматные специалисты подходили ко мне как к тренеру мужской сборной России и говорили, что "у твоего Карякина шансы такие же, как у Трампа победить на выборах". Семь к трем, – отметил Андрей Филатов. – Я вчера Сергею об этом рассказал. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Надеюсь на это".

Также Филатов напомнил, что Карякин уже был чемпионом мира – по быстрым шахматам.

В качестве гостя и внимательного слушателя на обеих пресс-конференциях присутствовал председатель Попечительского совета РШФ, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Представители одного из спонсоров матча, подарили ему свою фирменную ручку. Песков поблагодарил за ценный подарок и передал его на хранение в Музей шахмат РШФ.