Анатолий Карпов: "Карякин играл отлично, Карлсен топтался на месте"

Советский и российский шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что после победы Сергея Карякина в 8-й партии матча за мировую шахматную корону над Магнусом Карлсеном психологическое преимущество перешло на сторону россиянина. По его словам, норвежский гроссмейстер топтался на месте.

– Карякин играл отлично, – приводит ТАСС слова Карпова. – Сначала он уравнял ситуацию на доске, а потом начал наращивать преимущество и вырвал победу. Карлсен же чувствовал себя неуверенно, топтался на месте. Вообще, его было не узнать в восьмой партии. Мне кажется, психологическое преимущество перешло к Карякину. Этот момент нельзя упустить.





