11:44 | ШАХМАТЫ

Анатолий Карпов: "Карякин играл отлично, Карлсен топтался на месте"

0
0
0

Советский и российский шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что после победы Сергея Карякина в 8-й партии матча за мировую шахматную корону над Магнусом Карлсеном психологическое преимущество перешло на сторону россиянина. По его словам, норвежский гроссмейстер топтался на месте.

– Карякин играл отлично, – приводит ТАСС слова Карпова. – Сначала он уравнял ситуацию на доске, а потом начал наращивать преимущество и вырвал победу. Карлсен же чувствовал себя неуверенно, топтался на месте. Вообще, его было не узнать в восьмой партии. Мне кажется, психологическое преимущество перешло к Карякину. Этот момент нельзя упустить.

 



 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3802762

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ