Гонорар Мейвезера составит 100 миллионов долларов, Макгрегора - 30 миллионов

Атлетическая комиссия штата Невада представила официальные гонорары участников вечера боя "Мейвезер – Макгрегор". Представлены суммы, в которых не учитываются проценты с продажи прав на трансляцию, билетов и сувенирной продукции.

Участники главного боя вечера непобежденный чемпион мира Флойд Мейвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор получат 100 и 30 миллионов долларов соответственно.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.

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