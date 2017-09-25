Казахстанские боксер и тренер будут дисквалифицированы за драку с судьей

Боксер Рахат Маржикпаев из Казахстана и его тренер будут дисквалифицированы за драку с судьей после поражения в Кубке Казахстанской федерации бокса (КФБ), сообщает пресс-служба организации. 22 сентября после боя 1/4 финала против Амана Казангапова тренер Маржиклаева нанес рефери поединка Амангельды Акшолакову несколько ударов, после чего между ними завязалась драка. Спортсмен позже присоединился к тренеру и также ударил судью.

– В моей практике такое впервые, – сказал Акшолаков. – Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно засудили. Уже потом тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но, конечно, подобные поступки не должны оставаться безнаказанными.

– И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы. На какой именно срок их отстранят от соревнований – решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета. Во всяком случае мы постараемся вынести такое наказание, которое послужит уроком всем остальным и гарантирует безопасность судей в будущем, – сказал представитель КФБ Болат Абдрахманов.