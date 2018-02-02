Головкин заявил, что верит в мастерство Поветкина в бою с Прайсом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадий Головкин из Казахстана отметил, что у россиянина Александра Поветкина огромный опыт. Головкин также добавил, что верит в мастерство Поветкина в бою с Дэвидом Прайсом.

- Бой Поветкина с Прайсом? Возраст ни о чем не говорит, - цитирует "РИА Новости" Головкина. - Александр Поветкин – выдающийся олимпийский чемпион, он бывший чемпион мира, у него огромный опыт. Я верю в это, в его мастерство, у него замечательная команда. Я полностью его поддерживаю.

Напомним, что бой Поветкин - Прайс 31 марта в Кардиффе.