Алоян планирует отобраться на Олимпиаду-2020

Российский боксер Михаил Алоян планирует принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Бронзовый призер Олимпиады начал профессиональную карьеру в прошлом году и провел пять боев, уступив в одном из них.

– Сейчас мы сделаем небольшой перерыв с тренером. А потом посмотрим, каким путем нам отобраться на Олимпиаду, – цитируют "Новосибирские новости" Алояна. – Есть у нас и чемпионат мира, есть турниры и полупрофессиональные версии. То есть – каким образом я в прошлый раз отобрался на Олимпиаду. Возможно, в них буду принимать участие.