Зубков пока не получал требование МОК о возврате медалей

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) требование вернуть его олимпийские медали. Об этом сообщил сам бывший спортсмен.

- Информации о возврате медалей мне не поступало, - цитирует Зубкова ТАСС.- Если будет, то мы посмотрим с адвокатом, какие будут требования, и примем решение.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что потребует от Зубкова вернуть награды в связи с тем, что он был признан дисциплинарным комитетом МОК виновным в нарушении антидопинговых правил. Его две золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

При этом Зубков подал иск в Мосгорсуд об отказе возвращать золотые медали. Суд принял решение в его пользу.