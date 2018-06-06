Третьяков, Трегубов и Никитина приступят к тренировках в сборной

Все сильнейшие спортсмены сборной России по бобслею и скелетону приступят к тренировкам на сборах, которые начинаются сегодня.

- С сегодняшнего дня у нас начинаются сборы. Юниорская команда по бобслею работает в Кисловодске, команда по скелетону - в Сочи, чуть позже присоединится основная бобслейная команда, - цитирует РИА Новости пресс-аташе Федерации бобслея России Анну Макарову. - Тренироваться будут все сильнейшие, пока никто не заявлял о завершении карьеры. Это скелетонисты Александр Третьяков, Никита Трегубов, Елена Никитина и бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Александра Родионова.

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков и бронзовый призер Игр-2014 Елена Никитина не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. Никита Трегубов завоевал серебро на Играх-2018.