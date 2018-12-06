МОК требует от Зубкова вернуть медали Сочи-2014

МОК обратился с официальной просьбой к бобслеисту Александру Зубкову вернуть две золотые медали Олимпиады-2018, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу организации.

"Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей", - говорится в сообщении МОК.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты Сочи-2014 были аннулированы. Нынешний глава Федерации бобслея России должен вернуть две золотые награды.

Зубков подал апелляцию в CAS, который удовлетворил ее частично - дисквалификация бобслеиста от Олимпийских игр была отменена, но результаты не восстановили. В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.