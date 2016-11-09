Елизавета Зубкова выступит на втором этапе Кубка Европы

Бобслеистка Елизавета Зубкова восстановилась от серьезной травмы и выступит в составе сборной России на втором этапе Кубка Европы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу пресс-службы Федерации бобслея России Анну Макарову.

"У Елизаветы была серьезная травма, она долго лечилась. Но недавно она получила допуск врачей к тренировкам и вернулась в строй. Тренерский штаб юниорской сборной России во главе со старшим тренером Павлом Щегловским решил произвести ротацию – Елизавета Зубкова заменит Алену Осипенко в составе команды на втором этапе Кубка Европы", – сказала Макарова.