17:24 | БОБСЛЕЙ

Елизавета Зубкова выступит на втором этапе Кубка Европы

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Бобслеистка Елизавета Зубкова восстановилась от серьезной травмы и выступит в составе сборной России на втором этапе Кубка Европы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу пресс-службы Федерации бобслея России Анну Макарову.

"У Елизаветы была серьезная травма, она долго лечилась. Но недавно она получила допуск врачей к тренировкам и вернулась в строй. Тренерский штаб юниорской сборной России во главе со старшим тренером Павлом Щегловским решил произвести ротацию – Елизавета Зубкова заменит Алену Осипенко в составе команды на втором этапе Кубка Европы", – сказала Макарова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161109/1112032124.html

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