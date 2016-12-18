Экипаж Касьянова - седьмой на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Российский экипаж Александра Касьянова (разгоняющие Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев и Максим Белугин) стал седьмым на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Лучший результат продемонстрировал швейцарский экипаж Рико Петера.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Петер/ван дер Зейде/Фридли/Амрайн (Швейцария) – 1.48,31 (54,11 + 54,20)

2. Холкомб/Вальдес/Рид/Макгаффи (США) – 1.48,70 (54,22 + 54,48)

3. Спринг/Стоунс/Браун/Гигер (Канада) – 1.48,71 (54,25 + 54,46)

7. СТУЛЬНЕВ/ХУЗИН/КОНДРАТЕНКО/КОШЕЛЕВ (Россия) – 1.48,94 (54,23 + 54,71)

8. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/ПУШКАРЕВ/БЕЛУГИН (Россия) – 1.48,98 (54,26 + 54,72)

16. АНДРИАНОВ/МОИСЕЕВ/СЕЛИХОВ/МАЛЫХ (Россия) – 1.59,76 (1.04,80 + 54,98)