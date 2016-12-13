Дмитрий Песков: "Перенос чемпионата мира из Сочи - чрезвычайно политизированное решение"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в другое место не имеет достаточного обоснования. Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона перенесла февральский турнир в другое место. Организация связала это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 россиян были вовлечены в махинации с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение, оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования, - приводит RT слова Пескова. - И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи своих органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы.