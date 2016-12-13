21:22 | БОБСЛЕЙ

Дмитрий Песков: "Перенос чемпионата мира из Сочи - чрезвычайно политизированное решение"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в другое место не имеет достаточного обоснования. Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона перенесла февральский турнир в другое место. Организация связала это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 россиян были вовлечены в махинации с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение, оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования, - приводит RT слова Пескова. - И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи своих органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/341326-peskov-bobslei-sochi

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КОММЕНТАРИИ (5)
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igorvasilevich

Правильно что перенесли. Политики ноль.

22:16

Slim Taller

Фомочкину ещё не пора звонить,а то уже скоро следующая Олимпиада,и он бы мог за небольшое вознаграждение опять флаг пронести.

22:13

Вгыгел

усы соощили , чего они думают

21:55

Жорик Вартанов

кого интересует твое мнение? зови главного, пускай объясняет

21:52

mobile_actor

Гром не грянет, Кремль не проснется: доклад Макларена опубликован 4 дня назад. Реакция в РФ была практически нулевой. Дождались.

21:51

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