Четверки Попова и Захарова поделили 2-е место на этапе Кубка Европы

Российские четверки Дмитрия Попова и Никиты Захарова поделили второе место на этапе Кубка Европы в Кенигзее. Победу же одержал немецкий экипаж Кристофа Хафера, который показал результат 1.38,99 и опередил россиян на 0,24 секунды. Разгоняющими у Попова были Андрей Казанцев, Иван Кардаков и Михаил Мордасов, а у Захарова - Денис Коротков, Владислав Жаровцев и Руслан Самитов.

Еще одна российская четверка Ивана Линучева с разгоняющими Павлом Буряковым, Евгением Гурой и Иваном Тарасовым заняла четвертое место с отставанием в 0,4 секунды.