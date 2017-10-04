Александр Зубков: "Старты в Сочи определят составы сборных на Кубок мира"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что на контрольных стартах в Сочи определятся составы сборных по бобслею и скелетону на Кубок мира-2017. Кроме того, тренировки в столице Игр-2014 определят спортсменов, которые примут участие в тренировочной предолимпийской неделе в Пхенчхане, с 22 по 28 октября.

- Составы сборных России по бобслею и скелетону, которые выступят на тренировочной неделе в Корее, еще не определены, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Потому что нам еще предстоит контрольная тренировка, которая пройдет в Сочи. После чего и будет назван состав команд, который будет выезжать и в Пхенчхан, и на этапы Кубка мира. Тренировка пройдет 12-13 октября, и думаю, что 15 октября будет окончательно известен состав команды.

В команду по бобслею войдут по три двухместных и четырехместных экипажа у мужчин, а также два двухместных у женщин. А в команду по скелетону - три мужчины и три женщины.