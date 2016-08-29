Александр Зубков: "Соревнования по бобслею и скелетону в Парамонове определят состав сборной на 90 процентов"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что предстоящие всероссийские соревнования по бобслею и скелетону в Парамонове будут очень представительными. По словам Зубкова, по итогам этих стартов будет определен состав сборных России по бобслею и скелетону на предстоящий сезон в Кубке мира и Континентальном кубке.

- По окончании этих соревнований на 90% процентов будет определен состав сборных России по бобслею и скелетону, который будет выступать на этапах Кубка мира и в Континентальном кубке, - цитирует ТАСС Зубкова. - Окончательно список будет определен по окончании Кубка России, который пройдет в октябре в Сочи.

Впервые за последние три года эти соревнования стали столь представительными. В них принимают участие все представители как основной, так и молодежной сборных по скелетону и бобслею. И олимпийский чемпион Александр Третьяков, и бронзовый призер Игр в Сочи Елена Никитина, и бобслеист Александр Касьянов - все они выйдут на старт. Как и все остальные спортсмены, которые входят в обойму сборной.