Вольфганг Пихлер: "Увы, я не смогу поехать в Пхенчхан"

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер признался, что потерял надежду поехать на Олимпийские игры в Пхенчхане. Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Зайцева, которые тренировались в его группе во время подготовки в Играм-2014 в Сочи, были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Самому Пихлеру из-за этого в аккредитации на Олимпиаду-2018 тоже отказано.
– Увы, я не смогу поехать в Пхенчхан, – сказал Пихлер. – Это уже точно. Моя самая большая проблема в том, что я не могу оспорить это решение в CAS. Можно обращаться в суды, но процессы займут слишком много времени, и до Олимпийских игр-2018 я просто не успею разобраться с этой проблемой. (Владимир ИВАНОВ)
Makon-do
Все по закону бумеранга.
23:42 12 января
Lars Berger
Я бы на его месте подал в суд на Губерниева.
22:11 12 января
fanatold
Вольфганг, напрасно! Подавай в суд и сдери денежку с тех, по чьей вине ты лишен Пхенчхана!
20:35 12 января
maksimalist
Ура! Не будет портить картинку...
19:55 12 января