Вольфганг Пихлер: "Увы, я не смогу поехать в Пхенчхан"

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер признался, что потерял надежду поехать на Олимпийские игры в Пхенчхане. Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Зайцева, которые тренировались в его группе во время подготовки в Играм-2014 в Сочи, были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Самому Пихлеру из-за этого в аккредитации на Олимпиаду-2018 тоже отказано.

– Увы, я не смогу поехать в Пхенчхан, – сказал Пихлер. – Это уже точно. Моя самая большая проблема в том, что я не могу оспорить это решение в CAS. Можно обращаться в суды, но процессы займут слишком много времени, и до Олимпийских игр-2018 я просто не успею разобраться с этой проблемой. (Владимир ИВАНОВ)