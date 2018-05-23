Владимир Аликин: "Думаю, Шипулин осенью объявит об уходе из сборной"

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин считает, что Антон Шипулин может уже в этом году завершить карьеру. По прогнозам специалиста, осенью будет объявлено об уходе.

- Я думаю, Антон Шипулин летом еще покатается, а осенью объявит об уходе, - цитирует "Спорт День за днем" АЛикина. - "Болезнь душит, больше не могу".

– Вы думаете, Антон провел последний сезон?

- По разговорам, по тону его высказываний, по результатам гонок в минувшем сезоне… Все идет к этому.