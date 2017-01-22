Виталий Норицын: "С составом на эстафету не ошиблись"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, оценивая итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, подчеркнул, что тренерский штаб не ошибся с составом. Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.

– Прежде всего, в стрелковом плане справились, была хорошая стрельба, – сказал Норицын во флэш-интервью.

– С составом не ошиблись?

– Нет, не ошиблись. Таня Акимова немного волновалась, было у нее сегодня даже падение. Вчера у нее была тяжелая гонка, с колющими ощущениями в боку бежала. Поэтому ходом не показала сегодня свой лучший результат.

– Стоит ожидать именно такой состав на чемпионате мира?

– Не можем так прямо ответить на этот вопрос, надо смотреть и на текущее состояние спортсменок.