Виталий Норицын: "С составом на эстафету не ошиблись"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, оценивая итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, подчеркнул, что тренерский штаб не ошибся с составом. Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова использовали в общей сложности пять дополнительных патронов и пришли к финишу пятыми.
– Прежде всего, в стрелковом плане справились, была хорошая стрельба, – сказал Норицын во флэш-интервью.
– С составом не ошиблись?
– Нет, не ошиблись. Таня Акимова немного волновалась, было у нее сегодня даже падение. Вчера у нее была тяжелая гонка, с колющими ощущениями в боку бежала. Поэтому ходом не показала сегодня свой лучший результат.
– Стоит ожидать именно такой состав на чемпионате мира?
– Не можем так прямо ответить на этот вопрос, надо смотреть и на текущее состояние спортсменок.
кузя23
RW.irk_ Самый оптимальный вариант это сначала дать Сливко побегать хотя бы несколько личных гонок на КМ,а уж потом ставить в эстафету. Это было бы правильнее и с точки зрения опыта(привыкания к скоростям и к трассам) и с точки зрения психологии(ответственность только за свой результат,а не за командный).
08:19
болото
какой не ошиблись, неужели не видно ,что сливко не тянет эстафету, просто пешком идет,заваливает все на первом круге, во второй раз, акимова бросилась догонять отсюда ошибки в стрельбе и падение. Сливко вообще пока нельзя с ее скоростью ставить на эстафету.Да и Подчуфарова не финишер, берегут ее , не понятно, человек все равно ,не бежит, пусть обследуется и воостанавливается, отдельно. Сил нет на это смотреть,кого тащат за уши в сборную, а кто там дожен быть не берут. Касперович порядком достал он там всем и заправляет
06:53
sarkis1957
RW.irk____________Да, кто же против молодых возражает?! Но Сливко для эстафеты ПОКА явно не готова, и это ВСЕ видели. Раз уж начали "обстреливать" молодых, так и надо было и дальше на Каишеву ставку делать.
01:00
inspire
sarkis1957 А вообще, лично мне выход видится иной: "подтягивать" Старых и Виролайнен. ============================================================================================================ эт точно путь в никуда
23:26 22 января
inspire
RW.irk ---- я согласен с тобой, что молодая перспективная, что будут ошибки, но страшно за девочку, не выдержит и придет пушной зверек ...
23:24 22 января
RW.irk
"Почему не дают дорогу мододым?!" Дали! Так нет, подавайте им теперь 30 летних и после эритропоэтинчика... Дальше схема известна, опять - дорогу молодым! Ну и так до бесконечности....
23:04 22 января
RW.irk
Глазырина порядка 15-20 секунд быстрее (и это самая опытная?!). Акимова столько же, но там падение было, понятно, что она быстрейшая.
22:55 22 января
Союз Аполлонович
sarkis1957 RW.irk___________Никакого мандража на рубеже, но ходом почти минутное отставание. Уж лучше бы был мандраж! А вообще, лично мне выход видится иной: "подтягивать" Старых и Виролайнен. ________ Согласен!
22:55 22 января
RW.irk
sarkis1957 RW.irk___________Никакого мандража на рубеже, но ходом почти минутное отставание. Уж лучше бы был мандраж! ============== Статистика говорит, что Подчуфарова прошла свой этап ногами на 3 (!!!) секунды быстрее. Такие вот дела...
22:49 22 января
RW.irk
inspire----Переживала? Стеснялась? Ревела? Не имеет опыта и не знает, что здесь принято давать интервью Матч-ТВ? Вариантов много и не вижу ничего страшного! У нас есть опытные и регулярно лажающие типа Виролайнен, Шумиловой, Слепцовой, Гараничева... А тут молодая и перспективная. У нас такая ситуация, что В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будут пробы и ошибки! Нет у нас даже стабильной четверки, не говоря уже о скамейке! Любой вариант имеет плюсы и минусы! Нет, нет такого человека, который бы вышел ВМЕСТО и приехал бы в лидерах! Смешно обсуждать просто все это! Что имеем, то имеем! Мы третий год ведём борьбу за попадание в топ 5 в кубке наций! Пока безуспешно, но именно сегодня мы вернулись в пятерку (в КН)! Именно со Сливко!!! Символично, что и место в эстафете тоже пятое! Это наш уровень! Нет у нас никого сильнее! Пора опуститься на землю и перестать надеятся на победу в эстафете. Чудеса бывают, но это чудеса! Прогресс в этом сезоне Акимовой- налицо! Но конечно тренеры и конкретно Норицын не имеют к этому отношения. Она все сама...
22:39 22 января
sarkis1957
RW.irk___________Никакого мандража на рубеже, но ходом почти минутное отставание. Уж лучше бы был мандраж! А вообще, лично мне выход видится иной: "подтягивать" Старых и Виролайнен.
22:18 22 января
inspire
RW.irk ---- я ж и говорю, два раза выплыла, а на третий потонет (застрелиться на рубеже) ибо результата нет. А ты не думал почему на вью она пришла аж на 4 этапе? Рвалась а ее не пускали?
22:15 22 января
RW.irk
inspire------И? Что с ней не так?! Ей доверяют! По сути говорят, Вика, не ссать! Неудачно? Ниче, всяко бывает, мы в тебя верим. Мы тебя не задвинем после первой же неудачи. Это не пример с Никулиной (кстати 2 этап), где круг и досвидос. Вот бежала Кайшева 3 этап и что? Сколько кругов? Совпадение или нет, но результаты Кайшевой до были лучше, чем после... А у Сливко два первых этапа и никакого мандража на рубеже. Именно рубеж показатель психологии прежде всего. А ход, ну так готова. А после интервью и даже вполне себе с улыбкой на лице.
21:58 22 января
inspire
первый этап с психологической точки зрения далеко не 2 и 3 ...
21:45 22 января
inspire
RW.irk ---- А на саму Сливко плевать?
21:43 22 января
RW.irk
inspire----Потому что Акимова перегорает от ожидания четвёртого этапа (очевидно, что на данный момент именно четвёртый этап - ее этап). Давно уже выяснили. Или ты предлагаешь, Акимову на первый?))) Первый этап вообще-то самый простой с точки зрения хода (в чем Сливко явно уступает многим в команде) и ее сильная сторона, это стабильная стрельба. Таким образом, это называется, с наименьшими потерями использовать слабейшее звено.
21:27 22 января
inspire
RW.irk Кстати, о граблях. Именно Гросс сразу после четвёртого подряд (подряд, Карл!!!) эстафетного провала Гараничева на ЧМ, заявил, что все равно будет использовать его в эстафетах. ============================================================================================================= это разные грабли, Женя это опытный волк, имеющий психологическую проблему в эстафетах, эту проблему может (это предположение, хоть я сомневаюсь) так и надо решать, а Вика это щенок, который воду только на картинке видел, а ее сразу хрясь на середину озера (первый этап эстафеты), ага кое как первый раз выплыла, попробуем еще раз, опять хреново получилось ((( ... а на третий раз она утонет, умрет как спортсмен ... почему Акимова (она же лидер команды на настоящий момент) бежала 2 этап? почему Глазырина (самая опытная) бежала 3-й? а Сливко (самая молодая и неопытная), начинает КМ с 1 этапа эстафеты??? ты повспоминай как Акимову в прошлом году на КМ выводили ...
21:11 22 января
RW.irk
Кстати, о граблях. Именно Гросс сразу после четвёртого подряд (подряд, Карл!!!) эстафетного провала Гараничева на ЧМ, заявил, что все равно будет использовать его в эстафетах. Над такими граблями уже даже смеяться не хочется. Антоху жалко...
20:47 22 января
RW.irk
кубань чемпион=====Речь совершенно о другом
20:41 22 января
RW.irk
Урфин_Я RW.irk, а Виктория на первом этапе повторно, с очевидным результатотом - это ты прав, он не наступал на грабли, они видимо с первого раза застряли у него голове просто, потом как точно - лопата была ))) ============== Это все просто смех вызывает! я тебе там на другой ветке написал, у нас же ведь очередь из готовых и опытных, но вот поди ж ты, глупая деревня ставит Викторию...
20:38 22 января
кубань чемпион
RW.irk sarkis1957 RW.irk_________Ну, если считать возвращение Малышко и Гараничева в основной состав...Так, это и не эксперимент вовсе... ------------------ Ага, а Шипулин на втором этапе, отсутствие Шипулина, Бабиков на последнем, Волков проводящий первую гонку в сезоне, отсутсвие Цветкова, это все не эксперименты что ли?)) 20:14 ______________________________ А как по другому? Поставить Тихонова, Васильева, Медведцева и Шипулина?))) Гросс отлично готовит эстафету как ни как, он и Тихонов единственные 4-х кратные чемпионы ОИ в эстафете.
20:35 22 января
RW.irk
Урфин_Я------Это не у Гросса результат! Гросс пришёл в сборную, для которой любое место в эстафете кроме первого, не успех! И чего он добился?! Много медалей выиграла его сборная на ЧМ? Состав эстафеты в Осло прям идеальный был, да? Весь сезон наигрывали его, просто чуть неповезло?!... Даже лидер сборной провёл прошлый сезон хуже предыдущего. И не без разногласий с Гроссом. Ну и?! А у Норицына сборная, не имеющая полную квоту! И попадание в 5-ку для неё хороший результат, а бронза прошлогодней Антерсельвы - просто чудом считается. Не, я не против Гросса, даже наоборот за. Но твоё сравнение, это как мягкое с тёплым!
20:32 22 января
Урфин_Я
RW.irk, а Виктория на первом этапе повторно, с очевидным результатотом - это ты прав, он не наступал на грабли, они видимо с первого раза застряли у него голове просто, потом как точно - лопата была )))
20:24 22 января
Урфин_Я
RW.irk Да ладно! А Бабиков на последнем этапе, это не грабли, лопата может?)) Второй раз Норицын на грабли не наступил, Кайшева отдыхала, вроде?) И сразу результат! _____ Если у Норицина результат ))) То у Гросса с Бабиковым на 4-ом - результатище получается!!! )))))))
20:21 22 января
Don Miguel
Непонятен вообще базар. С IBU сразу на КМ ставить нельзя, трассы другие, подъемы круче, спуски головоломные. Особенно в эстафетах. Многие сборные пробовали, половина вынужденно, участниц с КМ не хватает. И мы тоже, пробовали, штрафные круги обеспечены. И слезы, и истерики на финише, мол, какой урод меня туда поставил. У нас сейчас участниц в КМ тоже не ахти, так нужно их ценить, а не лить на них ушаты помоев.
20:21 22 января
RW.irk
sarkis1957 RW.irk_________Ну, если считать возвращение Малышко и Гараничева в основной состав...Так, это и не эксперимент вовсе... ------------------ Ага, а Шипулин на втором этапе, отсутствие Шипулина, Бабиков на последнем, Волков проводящий первую гонку в сезоне, отсутсвие Цветкова, это все не эксперименты что ли?))
20:14 22 января
RW.irk
Урфин_Я RW.irk, на твой пространный вопрос, я тебе уже ответил - многим! Дам один ответ конкретнее: старший тренер Гросс не наступил второй раз на грабли с первым этапом эстафеты, в отличие от тренера Норицына, который еще и не решился признать это сразу после гонки, т.к. папка касперович добро не давал еще... Но уже дал, кстати. --------------------- Да ладно! А Бабиков на последнем этапе, это не грабли, лопата может?)) Второй раз Норицын на грабли не наступил, Кайшева отдыхала, вроде?) И сразу результат!
20:10 22 января
Buliit
Уважаемые болельщики ! Мне кажется этот "эксперимент" с составом будет продолжен и на ЧМ! " Бог троицу любит "
20:04 22 января
sarkis1957
RW.irk_________Ну, если считать возвращение Малышко и Гараничева в основной состав...Так, это и не эксперимент вовсе...
20:01 22 января
Урфин_Я
RW.irk, на твой пространный вопрос, я тебе уже ответил - многим! Дам один ответ конкретнее: старший тренер Гросс не наступил второй раз на грабли с первым этапом эстафеты, в отличие от тренера Норицына, который еще и не решился признать это сразу после гонки, т.к. папка касперович добро не давал еще... Но уже дал, кстати.
20:00 22 января