Виктория Сливко: "Все эти гадости про биатлонистов - это плохо для тех, кто все это пишет"

Российская биатлонистка Виктория Сливко подчеркнула, что не обращает внимания на критику болельщиков в интернете. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге она заняла 39-е место в индивидуальной гонке.
- Насколько вас задевает критика в интернете?
- Первое время я читала, что обо мне пишут, комментарии, но не расстраивалась. Сейчас вообще стараюсь не смотреть, что обо мне говорят. Просто делаю свое дело. Если тренеры доверяют мне бежать, значит, я заслужила это. Буду выступать и показывать, на что способна. А что другие… Все эти гадости – это плохо для них же, сами показывают, какие они люди.
- Что тренеры говорили вам после эстафеты в Оберхофе?
- Там у меня были не функциональные проблемы, а проблемы с мышцами ног. Но мы уже немного откатились, восстановились и сегодня я этих проблем уже не чувствовала. Физически ощущаю себя хорошо, а то, что произошло в Оберхофе – просто такая получилась ситуация.
- Психологически Оберхоф вас не надломил?
- Нет. Я справилась со стрельбой даже в плохом состоянии, когда мне было очень тяжело. А ход – это такая штука, что сегодня можно чувствовать себя плохо, а завтра намного лучше.
- Есть понимание по поводу эстафеты в Рупольдинге?
- Нет, сегодня задача была – пробежать индивидуальную гонку. А дальше все будет так, как решат тренеры. (Владимир ИВАНОВ)
post12
надо систему- ниже 30го места в гонке, чемодан и в ибу, а от туда лучшего в км
00:10
Братчанин
То проблемы с ногами, то проблемы с руками-глазами, то лыжи не едут, то снег-дождь-тепло-холодно.. Да призналась бы, что плохо подготовлена, так нет же - будут до упора на халяву жить....
21:03 11 января
Урфин_Я
Тебя бы на КИБУ скатать, глупышка, носом ткнуть чего ты можешь реально, "заслуживающая"! Да уплочено за билет в основе уже, денег никто возвращать не собирается, ну а сама ты - смешная дуня с чужим билетом, перекупленным богатым папиком)))
20:49 11 января
КоньМорозаНеБоится
Раньше бы сказал: было бы смешно,если б не было так грустно)) А сейчас тупо ржу)) Вера в них утонула где то на дне их заслуженности))
20:11 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
Осталось уточнить, в каком МЕСТЕ ""эта заслуга""???? Неужели в ТОМ же самом, что и у Слеппы????
19:13 11 января
ВСЕНАМАЧТУ
ЕСЛИ СКАЖУТ ПРЫГАЙ С КРЫШИ....ПРЫГНУ...ВЕРЮ В НАШИХ ТРЕНЕРОВ...НА ОЛИМПИАДУ НА ПОСМЕШИЩЕ ПОЕДУ....
18:25 11 января