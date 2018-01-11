Виктория Сливко: "Все эти гадости про биатлонистов - это плохо для тех, кто все это пишет"

Российская биатлонистка Виктория Сливко подчеркнула, что не обращает внимания на критику болельщиков в интернете. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге она заняла 39-е место в индивидуальной гонке.

- Насколько вас задевает критика в интернете?

- Первое время я читала, что обо мне пишут, комментарии, но не расстраивалась. Сейчас вообще стараюсь не смотреть, что обо мне говорят. Просто делаю свое дело. Если тренеры доверяют мне бежать, значит, я заслужила это. Буду выступать и показывать, на что способна. А что другие… Все эти гадости – это плохо для них же, сами показывают, какие они люди.

- Что тренеры говорили вам после эстафеты в Оберхофе?

- Там у меня были не функциональные проблемы, а проблемы с мышцами ног. Но мы уже немного откатились, восстановились и сегодня я этих проблем уже не чувствовала. Физически ощущаю себя хорошо, а то, что произошло в Оберхофе – просто такая получилась ситуация.

- Психологически Оберхоф вас не надломил?

- Нет. Я справилась со стрельбой даже в плохом состоянии, когда мне было очень тяжело. А ход – это такая штука, что сегодня можно чувствовать себя плохо, а завтра намного лучше.

- Есть понимание по поводу эстафеты в Рупольдинге?

- Нет, сегодня задача была – пробежать индивидуальную гонку. А дальше все будет так, как решат тренеры. (Владимир ИВАНОВ)