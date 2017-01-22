Виктор Маматов: "Перепроверка допинг-проб - это безобразие"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов прокомментировал решение исполкома IBU по вопросам российского допинга. Напомним, что в субботу международная федерация биатлона оправдала 22 российских спортсмена из 29.

– Андерс Бессеберг – очень опытный президент, – сказал Маматов. – Он еще раз доказал, что является знающим, авторитетным человеком и не будет кому-то там подыгрывать, а сделает так, как требует суть дела. Я рад, что мы в нем не ошиблись, и он принял правильное решение. Мы все довольны и считаем, что с его четкой позицией можно оптимально решать все вопросы, не ущемляя ничьих интересов.

– Вы верите в то, что недовольные страны действительно могут бойкотировать соревнования?

– Это их проблемы. Они сами себя накажут. Только и всего. Кто там: американцы и чехи? Ну, американцы понятно, а вот чехи наоборот. Их поддерживал Тихонов, когда у них была сложная позиция, и они нас тоже уважали и с нами считались. А теперь они, видите ли, добились неплохих результатов и считают, что являются законодателями мод и могут диктовать условия. Это неправильная позиция. Они сами себя ставят в неловкое положение, когда все утрясется. И на чемпионате мира, куда им придется приезжать, они будут себя неудобно чувствовать.

– Можно ли считать, что для нас все закончилось хорошо, или 9 февраля на исполкоме IBU могут быть приняты какие-то санкции в отношении российских спортсменов?

– Если будет что-то объективное, то и решение будет принято объективное. Не думаю, что Бессеберг пойдет у кого-то на поводу, тем более, что главное решение, которое было вынесено вчера, продиктовано только одним обстоятельством, тем, чтобы международная семья была дружная и соответствовала стандартам IBU. Поэтому будем надеяться, что все будет так же хорошо, как и сейчас.

– IBU требует перепроверить допинг-пробы, взятые на ОИ-2014, у всех действующих биатлонистов. Это справедливо?

– Я считаю, что это самое натуральное безобразие, которое допускает ВАДА, потому что закон обратной силы не имеет. Есть такое международное положение. И ему надо следовать. Тогда будет меньше скандалов и предвзятых решений. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)