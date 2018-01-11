Татьяна Акимова: "Не знаю, когда придет форма"

Россиянка Татьяна Акимова после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что ей бежалось лучше, чем в Оберхофе, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Спортсменка также добавила, что не знает, когда наберет оптимальную форму.

– Бежалось лучше, чем в Оберхофе, – сказала Акимова. – Хотя от своего оптимального состояния я пока еще далековата. Не знаю, с чем это связано. На тренировках мы выполняем все, что нам говорят тренеры. Стараемся. На трассе тоже приходится сложно. Но результата на лыжне нет. Почему – не знаю. В этом сезоне подготовка поменялась кардинально. Первые полгода было тяжело к этому даже привыкать. Не столько физически, сколько психологически. Базы прошлого года нет. И сейчас не знаешь, когда придет форма и как ты будешь себя чувствовать в следующей гонке.

– Почему перед Новым годом вы тренировались отдельно от команды?

– Моя работа ничем не отличалась от плана, по которому работали девочки. Просто Поклюка – это высота. И ехать туда всего на неделю, как мы посчитали, будет для меня плохо. Три года назад такой опыт был – и потом я никак не могла разогнать себя.

– В Рупольдинге с кем работали?

– Тут была мужская команда. Они помогали во время стрелковой работы.

Напомним, что Акимова заняла 21-е место, допустив один промах.

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