Татьяна Акимова: "Не знаю, когда придет форма"

Россиянка Татьяна Акимова после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что ей бежалось лучше, чем в Оберхофе, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Спортсменка также добавила, что не знает, когда наберет оптимальную форму.
– Бежалось лучше, чем в Оберхофе, – сказала Акимова. – Хотя от своего оптимального состояния я пока еще далековата. Не знаю, с чем это связано. На тренировках мы выполняем все, что нам говорят тренеры. Стараемся. На трассе тоже приходится сложно. Но результата на лыжне нет. Почему – не знаю. В этом сезоне подготовка поменялась кардинально. Первые полгода было тяжело к этому даже привыкать. Не столько физически, сколько психологически. Базы прошлого года нет. И сейчас не знаешь, когда придет форма и как ты будешь себя чувствовать в следующей гонке.
– Почему перед Новым годом вы тренировались отдельно от команды?
– Моя работа ничем не отличалась от плана, по которому работали девочки. Просто Поклюка – это высота. И ехать туда всего на неделю, как мы посчитали, будет для меня плохо. Три года назад такой опыт был – и потом я никак не могла разогнать себя.
– В Рупольдинге с кем работали?
– Тут была мужская команда. Они помогали во время стрелковой работы.
Напомним, что Акимова заняла 21-е место, допустив один промах.
Lars Berger
В конце мая...
22:22 11 января
ivradm
Да какой пик! Если такие спортсмены как Юрлова и Акимова - лидеры команды, то пик - это только места с 6 по 20. Ну нет у нас в сборной ни бегунков, ни стрелков. Все на уровне среднего звена. Конечно, выбирать сейчас не приходиться - выбирают кто лучше готов на своем уровне. Акимова и Юрлова готовы. Остальные ни петь, ни свистеть, молодежь потенциальная или не готова или перезрела в ожидании. Юниоры ведь как цветочки, нежные их нельзя кидать вот так на трассу с последнего стартового места, по раздолбанной трассе.
19:44 11 января
Доктор со стажем
Прийдёт вместе с коктейлем Родченкова
19:36 11 января
rusfed 2.0
Почему такая недооценка наших тренеров? Пик формы наступит ровно через месяц! )
19:30 11 января
Садык
Придет на том свете.Ты лучше рожай,так то лучше.
19:22 11 января
Aborigen06
после порции допинга)))
19:15 11 января
v.m.sem
оглянись Таня..,ты идёшь,а она ползет за тобой...
19:13 11 января
pahom-17
больше всего возмущает, когда спортсмены ,, не знают,, происходящего....все делаем правильно а вот почему не выходит вроде как не знают...и это спортсмены с большим багажом гонок?..да ладно...косят под недоразвитых..все ни знают и прекрасно понимают...
19:09 11 января
Felix BARSA
Судя по всему форма уже не придет! Пролет на Олимпиаде с такими результатами гарантирован!
18:59 11 января
Садык
В год один раз стреляеть и ПАЛКА,как в прошлом сезоне!
18:45 11 января