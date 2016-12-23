00:29 | БИАТЛОН

Светлана Журова: "Думаю, что к бойкоту могут присоседиться еще ряд стран"

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

 
Вопрос об отстранении от соревнований всей российской команды и членстве Союза биатлонистов России на заседании исполкома IBU не поднимался.Суд IBU: проскочили, но рано радоваться

– Полагаю, что мы отказались от проведения этапов Кубка мира и юношеского чемпионата только для того, чтобы не испытать на себе участь федерации бобслея, когда известные спортсмены, один за другим, начали отказываться от участия в состязании, – сказала Журова. – Все закрутилось вокруг допинг-проб. Но есть очень важный момент: конечно можно подтасовать что угодно, но у каждого есть копия своей допинг – пробы.

Если кто-то попытается их подменить, любой спортсмен может показать документ с номером и датой сдачи. Поэтому в докладе можно назвать любую цифру, но когда федерация начинает разбираться, то выясняется, что об этом номере мы знали, этого уже дисквалифицировали, а о нем нам уже сообщали. И в итоге получается, что от тысячи человек останутся единицы.

Пошла волна недоверия, захлестнувшая весь мир! И любая информация–опровержение, которая бы ни поступала от международных федераций, уже никого не заинтересует. Сложно сказать, не отнимут ли у нас чемпионат мира – 2021. Думаю, что к бойкоту могут присоседиться еще ряд стран. (Любовь КОНЯЕВА)

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