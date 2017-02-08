Светлана Слепцова: "Я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" перед стартом"

Светлана Слепцова накануне старта чемпионата мира отметила, что точно выступит в спринте и постарается получить кайф от каждой из гонок. Олимпийская чемпионка-2010накануне старта чемпионата мира отметила, что точно выступит в спринте и постарается получить кайф от каждой из гонок.

– Все говорят, что трасса здесь не меняется уже много лет, но для меня она – практически новая, – улыбнулась Слепцова. – Я же не выступала здесь с 2012 года. Но могу сказать, что готова трасса очень хорошо. С точки зрения организации здесь вообще все отлично.

– Вы и на чемпионатах мира последний раз выступали в далеком 2012-м. Не "потряхивает"?

– Да я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" (смеется). Все в порядке. Я очень рада, что меня взяли на этот чемпионат мира. Очень может быть, он станет для меня последним в карьере. Однако волнения в этой связи нет – я просто выйду и постараюсь сделать на трассе все, на что сейчас готова.

– Уже известно, какие дистанции точно побежите в Хохфильцене?

– Я первая запасная на смешанную эстафету. Что касается личных гонок, то старший тренер уже сказал, что я выступлю в спринте.

– Магдалена Нойнер говорила, что во время чемпионата мира в Рупольдинге – последнего для нее – она получала огромное удовольствие от каждой из гонок, чего прежде не было.

– Я тоже хочу получить кайф и драйв от каждого выхода на трассу. Будем надеяться, так оно и будет. (Владимир ИВАНОВ)