17:46 8 февраля | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" перед стартом"

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Олимпийская чемпионка-2010 Светлана Слепцова накануне старта чемпионата мира отметила, что точно выступит в спринте и постарается получить кайф от каждой из гонок.

– Все говорят, что трасса здесь не меняется уже много лет, но для меня она – практически новая, – улыбнулась Слепцова. – Я же не выступала здесь с 2012 года. Но могу сказать, что готова трасса очень хорошо. С точки зрения организации здесь вообще все отлично.

– Вы и на чемпионатах мира последний раз выступали в далеком 2012-м. Не "потряхивает"?

– Да я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" (смеется). Все в порядке. Я очень рада, что меня взяли на этот чемпионат мира. Очень может быть, он станет для меня последним в карьере. Однако волнения в этой связи нет – я просто выйду и постараюсь сделать на трассе все, на что сейчас готова.

– Уже известно, какие дистанции точно побежите в Хохфильцене?

– Я первая запасная на смешанную эстафету. Что касается личных гонок, то старший тренер уже сказал, что я выступлю в спринте.

– Магдалена Нойнер говорила, что во время чемпионата мира в Рупольдинге – последнего для нее – она получала огромное удовольствие от каждой из гонок, чего прежде не было.

– Я тоже хочу получить кайф и драйв от каждого выхода на трассу. Будем надеяться, так оно и будет. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Странник-777

Чего бы ей дрожать? Она последней прибежит - ее все равно на следующий год в кубки и на чемпионат поставят...

23:18 8 февраля

ЮКИ

не потрЯхивает или не потрАхивает?

19:29 8 февраля

Урфин_Я

Потряхивает ее обычно во время гонки, особенно на рубежах ))) Не забудь рукавички надеть и ботиночки проверить, бедолага )))

19:09 8 февраля

alex1966

кайф от тебя ночью получит тот идиот который тебя тащит и его почему-то не потряхивает, наверно ты света плохо подмахиваешь.

18:57 8 февраля

цска 19781978

Лишь бы опять сознание в гонке не потеряла.

18:55 8 февраля

Andre_Saratov

Глядишь и в преследование отберется как в Поклюке и Нове-Место)

18:32 8 февраля

oleg911

ползла, ползу и буду ползти

18:16 8 февраля

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