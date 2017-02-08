Светлана Слепцова: "Я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" перед стартом"

– Все говорят, что трасса здесь не меняется уже много лет, но для меня она – практически новая, – улыбнулась Слепцова. – Я же не выступала здесь с 2012 года. Но могу сказать, что готова трасса очень хорошо. С точки зрения организации здесь вообще все отлично.
– Вы и на чемпионатах мира последний раз выступали в далеком 2012-м. Не "потряхивает"?
– Да я уже не в том возрасте, чтобы меня "потряхивало" (смеется). Все в порядке. Я очень рада, что меня взяли на этот чемпионат мира. Очень может быть, он станет для меня последним в карьере. Однако волнения в этой связи нет – я просто выйду и постараюсь сделать на трассе все, на что сейчас готова.
– Уже известно, какие дистанции точно побежите в Хохфильцене?
– Я первая запасная на смешанную эстафету. Что касается личных гонок, то старший тренер уже сказал, что я выступлю в спринте.
– Магдалена Нойнер говорила, что во время чемпионата мира в Рупольдинге – последнего для нее – она получала огромное удовольствие от каждой из гонок, чего прежде не было.
– Я тоже хочу получить кайф и драйв от каждого выхода на трассу. Будем надеяться, так оно и будет. (Владимир ИВАНОВ)
Странник-777
Чего бы ей дрожать? Она последней прибежит - ее все равно на следующий год в кубки и на чемпионат поставят...
23:18 8 февраля
ЮКИ
не потрЯхивает или не потрАхивает?
19:29 8 февраля
Урфин_Я
Потряхивает ее обычно во время гонки, особенно на рубежах ))) Не забудь рукавички надеть и ботиночки проверить, бедолага )))
19:09 8 февраля
alex1966
кайф от тебя ночью получит тот идиот который тебя тащит и его почему-то не потряхивает, наверно ты света плохо подмахиваешь.
18:57 8 февраля
цска 19781978
Лишь бы опять сознание в гонке не потеряла.
18:55 8 февраля
Andre_Saratov
Глядишь и в преследование отберется как в Поклюке и Нове-Место)
18:32 8 февраля
oleg911
ползла, ползу и буду ползти
18:16 8 февраля