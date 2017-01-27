Светлана Слепцова: "Свой резерв я все еще не исчерпала"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова подчеркнула, что решила не завершать карьеру из-за собственных ощущений. Спортсменка уверена, что еще не исчерпала свой внутренний резерв.

- Вы допускали, что возвращение получится таким затянувшимся и непростым, или заведомо настраивались на это и не теряли надежды? - вопрос Слепцовой.

- Конечно, такого азарта, как был девять лет назад, когда я только начинала выступать на Кубке мира, у меня сейчас нет. Уже многое пережито, через многое я прошла. Алексей Волков недавно сказал, что на Кубке IBU у спортсмена высокого уровня пропадает мотивация. Я много думала над этой фразой и пришла к выводу, что это правда. На Кубке IBU теряется скорость, здесь другие лидеры, не столь сильные, как на Кубке мира. И как бы хорошо ты здесь ни бегал, приезжая на Кубок мира, неизменно чувствуешь, что ты - аутсайдер.

- Означает ли все сказанное, что вы тоже в какой-то степени потеряли мотивацию к выступлениям?

- Мотивация во мне есть, как и цель. Я очень серьезно готовилась к чемпионату Европы, хочу выступить на этих соревнованиях так, чтобы отобраться на чемпионат мира, другой вопрос - получится это у меня или нет. Получится - будет отлично, ну а если нет, меня как минимум будет греть мысль, что я сделала все, чтобы вернуться в сборную. Ведь после Игр в Сочи я осталась в биатлоне лишь потому, что не давали покоя собственные ощущения: свой резерв я все еще не исчерпала. И если бы перестала бороться и закончила карьеру, наверное, никогда себе этого не простила бы.

- С тех пор прошло уже три года, и вам, к сожалению, так и не удалось пока добиться результатов прежнего уровня. Наверное, вы и сами не раз отчаивались по этому поводу?

- Если говорить о моих нынешних ощущениях, совершенно не жалею, что все это время продолжала работать. Считаю, что все было сделано абсолютно правильно. Переход к Валерию Медведцеву - в том числе. Просто спорт бывает очень жесток, и далеко не всегда ты получаешь в нем то, к чему стремишься. Свое нынешнее состояние я стараюсь оценивать реально: у меня есть скорость, причем неплохая, единственное, чего не хватает, - это несколько большей уверенности в стрельбе. Для по-настоящему хорошего результата постоянно не хватает одного-двух точных выстрелов. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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