23:50 30 ноября | Биатлон

Стал известен состав сборной России на эстафеты первого этапа Кубка мира по биатлону. Инсайд от Губерниева

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал составы российских биатлонистов на эстафетные гонки первого этапа Кубка мира в Поклюке, написанные рукой главного тренера команды Анатолия Хованцева

В сингл-миксте выступят Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев. В смешанной эстафете выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составы на первые гонки биатлонного сезона !!!! Листайте и найдёте !!!! Лично главный тренер написал специально для Вас , друзья !!!!! В воскресенье на Матче и не пропустите Биатлон с ДГ !!!!!!🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #хованцев #кайшева #гараничев #старых #юрлова #малышко #логинов

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 30 Ноя 2018 в 11:44 PST

Гонки пройдут 2 декабря. 

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