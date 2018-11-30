Стал известен состав сборной России на эстафеты первого этапа Кубка мира по биатлону. Инсайд от Губерниева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал составы российских биатлонистов на эстафетные гонки первого этапа Кубка мира в Поклюке, написанные рукой главного тренера команды Анатолия Хованцева.

В сингл-миксте выступят Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев. В смешанной эстафете выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Гонки пройдут 2 декабря.

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