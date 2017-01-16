02:11 | БИАТЛОН

Сливко побежит первый этап в эстафете в Антхольце

0
0
0

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения этапа Кубка мира в Рупольдинге отметил, что на следующий этап в Антхольце у команды будет задача подготовиться к чемпионату мира. Кроме того, наставник команды подчеркнул, что у Виктории Сливко получился неплохой дебют на Кубке мира.

- Главное – подготовка к чемпионату мира, - приводит "Тюменская арена" слова Касперовича. - Мы проверим спортсменов в условиях высоты. При этом ни в коем случае нельзя выхолостить биатлонистов. Дебют Сливко? Первая гонка получилась неплохой. Разве что не хватило ей где-то спортивной наглости. Мы продолжим ее привлекать. Именно Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце. 
 

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/30722

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ