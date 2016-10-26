10:22 | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Нация позиционирует себя как образец в борьбе с допингом и использует небулайзеры..."

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Француз Симон Фуркад выразил скепсис по поводу антидопинговой работы в Норвегии. Он намекнул на многочисленные факты использования норвежскими лыжниками и биатлонистами небулайзеров – специальных ингаляторов.

– Когда нация позиционирует себя в качестве образца в борьбе с допингом, но скрытно от всех использует небулайзеры… – написал в своем твиттере Фуркад, снабдив сообщение характерным смайлом и хештегами "игра с лимитами", "1600 мкг" и "кодекс этики".

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