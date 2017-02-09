Россия на чемпионатах мира XXI века: взлет-2008 и провал-2016

Сегодня в австрийском Хохфильцине стартует чемпионат мира по биатлону. Цифры турнира-2017 – 11 гонок, 37 сборных, 326 участников (171 – мужчина, 155 – женщин) и 150 тысяч болельщиков на трибунах.
Сборная СССР/России лидирует в общем медальном зачете чемпионатов мира. В ее активе 184 медали, из которых 70 – золотых, 68 – серебряных, 46 – бронзовых. В тройку лучших за всю историю также входят Норвегия – 184 (66, 60, 58) и Германия – 129 (54, 43, 32). На четвертом месте Франция – 87 (31, 20, 26).
В XXI веке самым успешным для России стал чемпионат мира-2008, на котором было завоевано 11 медалей (3, 3, 5). Чемпионат мира-2016 оказался самым провальным – ни одной награды, впервые в современной истории.
NF
Еще одно советское достижение скоро уйдет в историю, и отрыв будет все больше и больше. Абсолютного провала, может быть, и не будет, пару-тройку медалей могут взять. Без золота, конечно. И это будет УСПЕХ...
15:17 9 февраля
adamantane'
Lars Berger Результат 2016 будет трудно ухудшить...) 15:07 __________________Да, для этого надо будет не завоевать на этот раз ни одной даже "деревянной" медали -)
15:11 9 февраля
adamantane'
Ни одной награды в прошлом году не было, очевидно, не только впервые за российский период, но и впревые вообще. Что же до первого места в общем зачёте, то это - во многом благодаря советскому наследию. Уже на этом ЧМ норвежцы могут выйти на абсолютно перво место... Обращает на себя внимание и значительное отставание Франции от третьего места - далеко не всем Французам оказалось суждено быть Пуарэ-Фуркадами-Дорен-Абер.
15:10 9 февраля
Lars Berger
Результат 2016 будет трудно ухудшить...)
15:07 9 февраля
adamantane'
Bossff В этом году, очевидно, надо ожидать повторения результата прошлого года... К этому есть все предпосылки. 14:03 ______________________Не думаю, что снова всё будет так беспросветно: у мужиков состав посильнее стал (уж бронзу и уж хоть раз кто-нибудь индивидуально завоюет, плюс наверняка сможем попасть в призы в эстафете). У женщин вполне может войти в тройку лучших хотя бы в одной гонке Акимова.
15:04 9 февраля
Slim Taller
После перепроверки проб на Олимпиадах забрали половину медалей.Если-бы такая проверка была в биатлоне,про какие-то успехи говорить было-бы неприлично.Как только начали борьбу с допингом,успехи резко пошли в низ.И если в горах удаётся ещё скрывать следы допинга,то на равнине результат известен.
14:36 9 февраля
Весёлый©
Взлет-2008 легко объясним, достаточно взглянуть на тот состав Россиюшки, с мощными дважды дисквалифицированными ЭПО-шниками Ахатовой, Юрьевой, Ярошенко и бегающим от допинг-контроля Кругловым. С вычетом этих "грязных" медалей у Р. остается кот наплакал. Не может "эта страна" (с) в чистый спорт.
14:25 9 февраля
Bossff
В этом году, очевидно, надо ожидать повторения результата прошлого года... К этому есть все предпосылки.
14:03 9 февраля