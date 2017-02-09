Россия на чемпионатах мира XXI века: взлет-2008 и провал-2016

Сегодня в австрийском Хохфильцине стартует чемпионат мира по биатлону. Цифры турнира-2017 – 11 гонок, 37 сборных, 326 участников (171 – мужчина, 155 – женщин) и 150 тысяч болельщиков на трибунах.

Сборная СССР/России лидирует в общем медальном зачете чемпионатов мира. В ее активе 184 медали, из которых 70 – золотых, 68 – серебряных, 46 – бронзовых. В тройку лучших за всю историю также входят Норвегия – 184 (66, 60, 58) и Германия – 129 (54, 43, 32). На четвертом месте Франция – 87 (31, 20, 26).

В XXI веке самым успешным для России стал чемпионат мира-2008, на котором было завоевано 11 медалей (3, 3, 5). Чемпионат мира-2016 оказался самым провальным – ни одной награды, впервые в современной истории.