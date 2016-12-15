Пресс-атташе СБР: "Никаких документов нам не приходило"

Представитель Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что в СБР никаких документов от Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации российских спортсменов в Москву не поступало. Напомним, что сегодня IBU сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

– Нам никаких документов от Международного союза не приходило, – заявил Бойцов. – На следующей неделе IBU соберет очередной исполком. Нас там представляет Виктор Майгуров, мы полагаемся на его профессионализм и на то, что он разберется с этой ситуацией. Верю ли я в то, что столько биатлонистов принимало допинг? Пусть бумаги предъявят сначала – тогда и начнем разбираться. (Иван ОРЕХОВ)