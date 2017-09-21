Попавшая в аварию Медведцева переведена в общую палату после операции

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев сообщил, что экс-биатлонистка Ольга Медведцева переведена в общую палату после перенесенной операции. Он добавил, что она проходит процесс реабилитации.

Напомним, что Медведцева пострадала в результате ДТП в Красноярском крае 16 сентября. Она получила черепно-мозговую травму после попадания в лобовое стекло болта от встречной машины. После этого она перенесла операцию. В автомобиле, за рулем которого была Медведцева, также находились Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, которые не пострадали.

– Я разговаривал с Ольгой сегодня, она себя чувствует абсолютно нормально, ее перевели в общую палату, идет процесс реабилитации под наблюдением врачей, – приводит ТАСС слова Ростовцева. - Она сказала, что дата выписки пока неизвестна. Врачи ждут снятия швов, это пройдет через 12 дней.