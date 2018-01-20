Полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана во время этапа Кубка мира в Антхольце

Итальянская полиция произвела обыск в расположении сборной Казахстана во время этапа Кубка мира в Антхольце, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Также был осмотрен транспорт, принадлежащий национальной команде. О результатах обыска не сообщается.

Обыск был проведен в результате расследования внутренних органов Австрии. Напомним, что в феврале 2017 во время чемпионата мира в Хохфильцене полицией в гостиничных номерах сборной Казахстана, в результате чего они изъяли медицинские препараты. Допинг-тесты, сделанные после обыска, были отрицательными.

В связи с этим по итогам обыска IBU начинает официальное разбирательство для дальнейшего рассмотрения антидопинговой комиссией.

В сборной Казахстана на ЧМ по биатлону найден допинг