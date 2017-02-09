15:00 9 февраля | БИАТЛОН

В сборной Казахстана на чемпионате мира по биатлону найден допинг

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В распоряжении корреспондента "СЭ" оказалась полицейская сводка, в которой сообщается, что 8 февраля австрийская полиция провела обыск в расположении команды Казахстана в Хохфильцене и обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Все это было изъято, по факту обнаружения начаты следственные действия.

 
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В сводке также сообщается, что в январе 2017 года по сообщению анонимного свидетеля на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования, такого как одноразовые шприцы, системы для переливания крови и ампулы из-под лекарств. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования.

Обнаруженные лекарственные средства и препараты были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии (NADA Австрия). На основе анализа документов и рукописных заметок можно предположить, что коробки и их содержимое принадлежат национальной сборной Казахстана по биатлону.

После этого прокурор Инсбрука вынес распоряжение о проведении дальнейших следственных действий и выписал ордер на обыск. Сам обыск был проведен силами государственной криминальной полиции Тироля. В операции участвовало 30 сотрудников, которые обнаружили и изъяли значительное количество лекарственных препаратов, а также мобильные телефоны. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и? как успехи у казахов на лыжне?

16:56 9 февраля

IvS

Да вон уже пишут, что есть у казахов документы на все эти допинги

16:20 9 февраля

rashlim

Выпускайте бойцового Фуркада! Фас!

15:48 9 февраля

rusfed 2.0

Помнится, австрийских биатлонистов по похожему сценарию ловили и дисквалифицировали. Факт, что Казахстану грозят серьезные проблемы

15:35 9 февраля

IvS

Бред какой-то... В открытую допинг употреблять? Выяснится, что обычные витаминки потребляли :)

15:03 9 февраля

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