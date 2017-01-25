"Уважаемые члены Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU)!
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены IBU, поддерживаем ранее высказанные заявления и призываем IBU к быстрым и решительным действиям по защите чистого спорта, Кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и этических норм, изложенных в Конституции и Правилах IBU, которые мы, как чистые спортсмены, соблюдаем.
Как чистые спортсмены, соревнующиеся на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх, мы с готовностью выполняем унифицированные антидопинговые правила. Мы жертвуем нашим правом на личную жизнь, чтобы гарантировать, что абсолютно каждый день мы доступны для антидопингового тестирования без предварительного уведомления. Мы с готовностью идем на эти неудобства, чтобы гарантировать защиту права каждого спортсмена на участие в соревнованиях без допинга.
Мы принимаем и понимаем, что IBU в настоящее время проводит внутреннее расследование в отношении конкретных спортсменов, указанных в докладе Макларена от 9 декабря. Мы настоятельно призываем продолжить эти расследования, акцентируя внимание на обеспечение целостности и справедливости наших соревнований в текущем сезоне.
Мы признаем, что IBU нужно время для надлежащего расследования случаев конкретных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Тем не менее, мы разочарованы, что после многократных предложений от спортсменов и федераций в течение последних семи лет, IBU не ужесточил правила, чтобы заранее предотвратить допинг скандал, описанный в отчете Макларена. Теперь, несомненно, ясно, что наши правила IBU были и являются недостаточными для предотвращения применения допинга.
В 2009 году, задолго до обнаружений Макларена, 20 федераций – членов IBU подписали петицию, призывающую к более сильному наказанию за систематическое применение допинга. Кроме того, Комитет Спортсменов IBU выдвинул предложение к Исполнительному комитету IBU в мае 2016 года, призывая к схожим действиям.
Для того чтобы предотвратить применение допинга в будущем, мы должны усилить правила IBU, касающиеся нарушений антидопингового Кодекса, совершенных спортсменами и федерациями. Правила IBU должны полностью препятствовать спортсменам и федерациям, которые задумываются о приеме допинга. Соответственно, мы призываем к следующим изменениям:
1. Более длительные сроки дисквалификаций (до 8 лет) для спортсменов, нарушивших антидопинговые правила;
2. Более высокие штрафы (до €1 000 000) для федераций, чьи спортсмены нарушили антидопинговые правила;
3. Снижение сезонных квот на старт на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх для федераций с одним или более спортсменом, нарушившим антидопинговые правила.
У нас нет времени ждать до следующего Конгресса IBU в 2018 году. Учитывая беспрецедентный и неотложный характер сложившейся ситуации, Исполнительный комитет IBU должен действовать в защиту целостности нашего вида спорта, сохранения справедливых соревнований и здоровья всех спортсменов. Эти меры должны быть приняты как можно быстрее. Если эти меры не могут быть приняты Исполнительным комитетом в качестве "неотложных", Исполнительный комитет должен созвать экстренное заседание Конгресса IBU, чтобы принять эти изменения немедленно.
Настало время, чтобы IBU принял убедительные меры в защиту чистого спорта. Меры, которые в первую очередь гарантируют всем участникам соревнований, что допинг и нарушения Кодекса ВАДА недопустимы в каком-либо виде на любом уровне. Наказания за применение допинга будут быстрыми и суровыми. Только тогда мы, спортсмены, и наши болельщики сможем быть уверены, что IBU действительно проявляет нулевую терпимость к допингу.
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены, едины в защите фундаментального права каждого спортсмена принимать участие в соревнованиях без применения допинга. Мы готовы нести любое бремя, чтобы содействовать справедливости, равенству и здоровью для спортсменов во всем мире".
Список стран, которые поставили свои подписи под петицией: Австрия, Бельгия, Белоруссия, Канада, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Швейцария, Словакия, Швеция, Украина, США.
Джин Игнатов
Почему по сути подписали все страны - кроме НАШЕЙ ? Не устраивает 8 лет отстранения !? А также 1 млн Евро ? Или снижение квот ???? Скорее всего не хотят на себе все это испытать !!!!
12:31
mobile_actor
Эт-точно: никто ничего не делает. Один только Мутко за всех отдувается – главный мировой борец с допингом.
17:22 26 января
Don Miguel
Собственно, спортсмены хотят только одного: реальной борьбы с допингом. Не они должны, как Степановы и некий Дмитриев, снимать скрытой камерой, для настоящего спортсмена это - мерзко. С допингом должны бороться соответствующие организации. Это ВАДА, МОК, международные федерации, в биатлоне это IBU, национальные федерации, в биатлоне это СБР. Они ВСЕ реально не борются, только делают вид и мешают все с политикой. А спортсмены должны быть уверены, что допингистов среди них нет. А у них, спортсменов, есть зрение, есть уши, и даже есть весьма развитый мозг, намного более развитый, чем у тех, кто клаводавит, что "все спортсмены безмозглые". Они видят, слышат, анализируют, и, поэтому, ЗНАЮТ! И понимают! Понимают, что никакой реальной борьбы нет, все остается, как было. СБР, как Штирлиц", "стоит на своем", IBU не знает, что ей делать, по ее старым законам все чисто, а принять новые можно только на конгрессе, еще и они, новые законы, не должны иметь обратной силы. Вот отбыл человек наказание за экономические нарушения, пять, допустим, лет, после еще десять проработал без нарушений, но тут НОВЫЙ ЗАКОН(!). За его нарушение теперь положена смертная казнь. Так что давай обратно в кутузку, а завтре мы тебя оприходуем!
16:55 26 января
piternak2
А где подпись козломордых?
14:45 26 января
Ост_ро_ви_тянин
Интересно, сколько среди подписавших эту петицию "больных" спортсменов? Почему бы IBU перед каждым этапом, чемпионатом не публиковать всех "больных" всех стран без исключения?
12:17 26 января
staerswimmer23
а что он не прав, мобильный телефон глисток? IBU и ВАДА это не одно и тоже, поэтому наши биатлонисты до сих пор выступают, а легкоатлеты нет.
03:21 26 января
mobile_actor
Птицuk, а это не вы недавно толкали противоположную "теорию": что IBU снисходительно относится к российским биатлонистам-нарушителям по той причине, что биатлон очень популярен в России, число российских болельщиков, посещаюх соревнования превышает число всех остальных болельщиков вместе взятых, и таким образом, российские болельщики приносят IBU львиную долю доходов, которая резко упадет, если российских биатлонистов дисквалифирицуют?
02:25 26 января
Птицuk
Здесь конечно же очевидна величайшая ошибка, а может и величайшая глупость российского министерства спорта, которая позволила создать эту систему, не предусмотрев никакой защиты, не настояв на включении своих специалистов в главные структуры ВАДА. Ведь ни для кого не секрет, что Россия платит миллионы евро ВАДА за "борьбу с допингом", то есть с собой. Очевидно, что ведомство Мутко, не думая о стране, а думая только о собственном благополучии, раскрутило страну на регулярную выплату этих миллионов, думая, что если они заплатили, то всё хорошо, никто не будет обижать Россию, и им можно продолжать бездельничать и дальше. Когда они увидели, что Фуркады и Фелпсы выкашивают все пьедесталы на самых рекламоемких, самых популярных соревнованиях - было уже поздно. Тем более что это совпало с общеполитическим наездом на Россию. Сделать какой-то демарш наши бонзы от спорта не могут, так как боятся отобрания у России ЧМ-18 по футболу. Так что теперь остается только терпеть все нападки и наезды, и подставлять правую щёку вслед за левой. Спасибо Муткам и прочим руководителям спорта. Обычное российское правило ставить чиновников не по способностям и уму, а по блату и по принципу личной преданности в очередной раз показало свою неконкурентноспособность в Мире.
02:06 26 января
Птицuk
Вся эта возня имеет перед собой простую цель - не дать России стать ведущей биатлонной державой. Потому что если в биатлоне будут "править" - побеждать Ивановы и Сидоровы, а не Нойнеры, Бъёрндаллены, Пуаре, Дальмайеры и Фуркады, то и сам биатлон как спорт и федерации и спортсмены лишатся многомиллиардных прибылей. Болельщик в Германии не будет смотреть соревнования, где звезда и регулярный победитель - русский, украинец или беларус, а значит фирмы-рекламодатели не будут платить за рекламу те самые миллиарды. Поэтому в спорте придумана и ловко реализована, и не только в биатлоне, простая схема по созданию конкурентных преимуществ для западных спортсменов, причем спортсменов из тех стран, где промышленность нуждается в рекламоносителях. То есть США, Германии, Франции... Для этого создана структура - ВАДА, которая абсолютно непрозрачна и неподотчетна России, в составе которой нет ни одного российского специалиста. Эта структура тесно взаимодействует с самыми продвинутыми медицинскими и фармацевтическими корпорациями, и с их лабораториями. Там создаются новейшие виды допинга, которые под видом лекарств прописываются, в основном безосновательно, то есть здоровым, но "нужным" спортсменам. В итоге Нойнеры, Фуркады и прочие Фелпсы показывают недостижимые для всех остальных спортсменов результаты, а русские спортсмены легко вычисляются и преследуются даже за ненамеренное нарушение правил, которые установила сама же ВАДА.
01:49 26 января
Lars Berger
А какая такая в биатлоне "сложилась ситуация"?! Доклад Макларена?)
00:13 26 января
Как так?
Меня отсутствие подписи наших тоже удивило. Или они против ужесточения наказания за применение допинга? Неужели в планах продолжать его жрать?
23:28 25 января
bolelschik.volga34
А где же наша страна??? Или наших опять пронесли мимо кассы? С таким руководством наших спортсменов будут постоянно дёргать.
22:50 25 января