"Уважаемые члены Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU)!



Мы, нижеподписавшиеся спортсмены IBU, поддерживаем ранее высказанные заявления и призываем IBU к быстрым и решительным действиям по защите чистого спорта, Кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и этических норм, изложенных в Конституции и Правилах IBU, которые мы, как чистые спортсмены, соблюдаем.



Как чистые спортсмены, соревнующиеся на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх, мы с готовностью выполняем унифицированные антидопинговые правила. Мы жертвуем нашим правом на личную жизнь, чтобы гарантировать, что абсолютно каждый день мы доступны для антидопингового тестирования без предварительного уведомления. Мы с готовностью идем на эти неудобства, чтобы гарантировать защиту права каждого спортсмена на участие в соревнованиях без допинга.



Мы принимаем и понимаем, что IBU в настоящее время проводит внутреннее расследование в отношении конкретных спортсменов, указанных в докладе Макларена от 9 декабря. Мы настоятельно призываем продолжить эти расследования, акцентируя внимание на обеспечение целостности и справедливости наших соревнований в текущем сезоне.



Мы признаем, что IBU нужно время для надлежащего расследования случаев конкретных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Тем не менее, мы разочарованы, что после многократных предложений от спортсменов и федераций в течение последних семи лет, IBU не ужесточил правила, чтобы заранее предотвратить допинг скандал, описанный в отчете Макларена. Теперь, несомненно, ясно, что наши правила IBU были и являются недостаточными для предотвращения применения допинга.



В 2009 году, задолго до обнаружений Макларена, 20 федераций – членов IBU подписали петицию, призывающую к более сильному наказанию за систематическое применение допинга. Кроме того, Комитет Спортсменов IBU выдвинул предложение к Исполнительному комитету IBU в мае 2016 года, призывая к схожим действиям.



Для того чтобы предотвратить применение допинга в будущем, мы должны усилить правила IBU, касающиеся нарушений антидопингового Кодекса, совершенных спортсменами и федерациями. Правила IBU должны полностью препятствовать спортсменам и федерациям, которые задумываются о приеме допинга. Соответственно, мы призываем к следующим изменениям:



1. Более длительные сроки дисквалификаций (до 8 лет) для спортсменов, нарушивших антидопинговые правила;



2. Более высокие штрафы (до €1 000 000) для федераций, чьи спортсмены нарушили антидопинговые правила;



3. Снижение сезонных квот на старт на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх для федераций с одним или более спортсменом, нарушившим антидопинговые правила.



У нас нет времени ждать до следующего Конгресса IBU в 2018 году. Учитывая беспрецедентный и неотложный характер сложившейся ситуации, Исполнительный комитет IBU должен действовать в защиту целостности нашего вида спорта, сохранения справедливых соревнований и здоровья всех спортсменов. Эти меры должны быть приняты как можно быстрее. Если эти меры не могут быть приняты Исполнительным комитетом в качестве "неотложных", Исполнительный комитет должен созвать экстренное заседание Конгресса IBU, чтобы принять эти изменения немедленно.



Настало время, чтобы IBU принял убедительные меры в защиту чистого спорта. Меры, которые в первую очередь гарантируют всем участникам соревнований, что допинг и нарушения Кодекса ВАДА недопустимы в каком-либо виде на любом уровне. Наказания за применение допинга будут быстрыми и суровыми. Только тогда мы, спортсмены, и наши болельщики сможем быть уверены, что IBU действительно проявляет нулевую терпимость к допингу.



Мы, нижеподписавшиеся спортсмены, едины в защите фундаментального права каждого спортсмена принимать участие в соревнованиях без применения допинга. Мы готовы нести любое бремя, чтобы содействовать справедливости, равенству и здоровью для спортсменов во всем мире".

Список стран, которые поставили свои подписи под петицией: Австрия, Бельгия, Белоруссия, Канада, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Швейцария, Словакия, Швеция, Украина, США.

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