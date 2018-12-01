"Отделили мух от котлет и сделали фото". Губерниев встретился с Самуэльсоном

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней он запечатлен вместе со шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльсоном, который часто критиковал ВАДА за мягкое отношение к российским спортсменам, якобы уличенным в употреблении допинга.

- Яркая и продуктивная встреча с Себастьяном Самуэльссоном!!!! Швед не хотел делать яркое селфи, типа, плохо я про него говорю !!!! Пришлось обьяснить, что комментарии про спортивные достижения всегда позитивные !!!! С остальным я категорически не согласен !!!! Отделили мух от котлет и сделали фото !!!!!! p.s. Швед молвил, что россияне ему пишут много гадостей, о как! - написал Губерниев.

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