"Отделили мух от котлет и сделали фото". Губерниев встретился с Самуэльсоном

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней он запечатлен вместе со шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльсоном, который часто критиковал ВАДА за мягкое отношение к российским спортсменам, якобы уличенным в употреблении допинга.
- Яркая и продуктивная встреча с Себастьяном Самуэльссоном!!!! Швед не хотел делать яркое селфи, типа, плохо я про него говорю !!!! Пришлось обьяснить, что комментарии про спортивные достижения всегда позитивные !!!! С остальным я категорически не согласен !!!! Отделили мух от котлет и сделали фото !!!!!! p.s. Швед молвил, что россияне ему пишут много гадостей, о как! - написал Губерниев.
Яркая и продуктивная встреча с Себастьяном Самюэльссоном !!!! Коллега @trifanov записал с ним отличное вью для программы Биатлон с ДГ !!!! Потом швед не хотел делать яркое селфи , типа , плохо я про него говорю !!!! Пришлось обьяснить , что комментарии про спортивные достижения всегда позитивные !!!! С остальным я категорически не согласен !!!! Отделили мух от котлет и сделали фото !!!!!! Пы Сы - швед молвил , что россияне ему пишут много гадостей , о как !!!!!!!! 🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙅♂️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🤘🏻🤘🏻🤘🏻🙏🙏🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #себастьянсамюэльссон #швеция #россия #мухиикотлеты