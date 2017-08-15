Определен состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира-2017 по летнему биатлону в Чайковском, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. В заявку попали олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Светлана Слепцова.

В составе мужской сборной также выступят Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов. В составе женской - Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.

От юниоров Россию представят Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов. От юниорок - Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина, Наталья Ушкина.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 24 по 27 августа.